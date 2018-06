Fca nel mirino di Hyundai, media asiatici: "Imminente la scalata al gruppo"

Dopo l'estate potrebbe partire la scalata a FCA da parte della coreana Hyundai. Il titolo Fca è in rally a Piazza Affari sin dall'inizio della seduta di venerdì 29 giugno dopo la pubblicazione da parte della testata Asia Times di rumors secondo i quali il Ceo di Hyundai, Chung Mongako sarebbe in attesa di un un previsto calo delle azioni del gruppo automobilistico italo-americano prima di lanciare un'offerta di acquisto.

L'offerta potrebbe essere lanciata in un periodo compreso tra quest'estate e l'assemblea di maggio 2019 quando Sergio Marchionne lascerà l'incarico di Ceo. Asia Times mette in evidenza, come fattore chiave, la presenza nell'azionariato Hyundai di Paul Singer, numero uno del fondo speculativo Elliott, già protagonista nel nostro paese del cambio di vertice in Tim.