Fca investe un mld di dollari in Usa e crea 2mila posti di lavoro

Fca investe un miliardo di dollari negli Stati Uniti, con la creazione di 2mila posti di lavoro. L'investimento, come annunciato dal gruppo automobilistico in una nota, sarà per la realizzazione di tre nuovi modelli di Jeep negli Usa e per adeguare l'impianto di Warren per la produzione del pickup Ram, attualmente prodotto in Messico.