Fca: Ferrari pagherà tasse Italia

Ferrari per il fisco resta in Italia. Fca spiega che la casa di Maranello "continuerà ad avere nazionalità e residenza fiscale italiane e pagherà le tasse sui propri redditi come fanno oggi tutte le società fiscalmente residenti in Italia". In Olanda, come già anticipato nei giorni scorsi da Sergio Marchionne, presidente della Ferrari, andrà la holding che controlla la Rossa, ma la sede fiscale non sarà trasferita.