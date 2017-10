Fca, Elkann: "Realtà positiva e prospettive forti per il gruppo"

Fca è una "realtà molto positiva, in cui abbiamo creduto". Lo ha detto il presidente del gruppo John Elkann sottolineando che "sono state smentite tutte le voci su interessi di altre società. Io e Sergio Marchionne abbiamo investito personalmente per dimostrare la nostra fiducia e le prospettive sono ora forti". Elkann ha poi precisato: "Siamo molto soddisfatti di quanto Ferrari sta facendo e potrà fare. E non intendiamo vendere la nostra quota".