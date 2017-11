Fca, cinesi negano l'interesse ad acquisire il gruppo

Gli investitori cinesi negano di aver fatto un'offerta per acquisire Fca. Il giornale finanziario Jingji Guancha Bao scrive che i diretti interessati, ovvero Great Wall Motors, Gac, Dongfeng e Geely, hanno smentito qualsiasi interesse nell'acquisizione del gruppo automobilistico. La conferma è arrivata dall'amministratore delegato di Geely, Guy Shengyuye, che ha rivelato: "Per ora Fiat Chrysler non è nei nostri piani".