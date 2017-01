Fca chiude un buon 2016:giù il debito e previsioni migliori nel 2017

Fiat Chrysler Automobiles migliora i profitti nel 2016, riducendo l'indebitamento netto industriale a 4,6 miliardi di euro nel 2016, 500 milioni in meno. L'utile netto è di 1,8 miliardi (93 milioni un anno fa), il netto rettificato cresce del 47% a 2,5 miliardi, come anche l'utile operativo rettificato, a 6,1 miliardi (+26%). Obiettivi in miglioramento per il 2017, quando si prevede un fatturato di 115 miliardi e un utile netto di oltre tre.