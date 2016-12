Fca, accordo su contratto in Usa

Fca e lo United Auto Workers (Uaw), il potente sindacato degli operai, hanno raggiunto un nuovo accordo preliminare sul contratto di lavoro. L'intesa scongiura lo sciopero dei dipendenti Fca negli Stati Uniti. "Fca conferma di aver raggiunto un nuovo accordo preliminare con lo Uaw. L'intesa è soggetta alla ratifica dei membri del Uaw", afferma l'azienda in una nota.

L'intesa arriva dopo che il primo accordo è stato bocciato dai lavoratori Fca. Lo Uaw aveva notificato a Fca la possibilità di un sciopero in assenza di un accordo entro le ore 23.59 del 7 ottobre (le 5:59 di oggi in Italia). I leader del Uaw dei vari stabilimenti si incontreranno venerdì a Detroit per discutere i dettagli dell'intesa.