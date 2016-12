Fca,a gennaio consegnate +5,8% auto

08:46 - Il 2015 è iniziato col botto per Fiat Chrysler Automobiles. La multinazionale italiana ha consegnato a gennaio 63.500 auto in Europa, il 5,8% in più dello stesso mese 2014. La società è cresciuta in tutti i principali mercati: in Italia +11,3%, in Germania +4%, in Francia +9,9%, in Spagna +45,1%. Mentre per Jeep la crescita è stata del 164%.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X