Fatturato e ordini all'industria: male il confronto congiunturale, bene quello annuo

A gravare sul fatturato dell’industria - in calo del 3,5% tra dicembre 2016 e gennaio 2017 - sono state infatti sia la componente interna (-2,3%) che quella estera (-5,4%). Per quanto riguarda invece i prodotti, dalle tabelle dell’Istat si osserva come ha causare la diminuzione dell’indice generale del fatturato delle industrie italiane siano state tutte le tipologie meno l’energia (che riporta un +3,5%): per i beni di consumo si registra infatti un -3,4% - con una flessione più marcata per i beni di consumo durevoli, -9,2%, a fronte del -2,4% dei beni di consumo non durevoli -, per i beni strumentali un -5,1%, per quelli intermedi un -3,5%. Al netto dell’energia il calo del fatturato si amplia ad un -4%.



Per quanto riguarda invece la flessione congiunturale degli ordinativi (-2,9% tra dicembre e gennaio), dal resoconto dell’Istituto di statistica emerge come a pesare sia stata solo la componente nazionale che, scendendo del 6,6%, ha bilanciato negativamente il +2,6% messo a segno sul fronte estero.



Ma se il dato mensile di entrambi gli indici si è contratto, invertendo la rotta rispetto ai tre mesi precedenti (+0,8% a ottobre, +2,3% a novembre e +2,5% per il fatturato e +1,1% a ottobre, +1,6% a novembre e +3% a dicembre per gli ordinativi), la media trimestrale si è comunque mantenuta in territorio positivo, riportando una crescita dell’1,7% per il fatturato (+1,7% per quello intero e +1,8% per quello estero) e dello 0,8% per gli ordinativi totali (+0,5% per quelli interni e +1,3% per quelli giunti dai mercati esteri).



Anche a livello tendenziale l’Istat rileva un aumento sia del fatturato che degli ordinativi. Rispettivamente si registra infatti un +8,2% per il fatturato (+7,7% per mercato interno e +9% per quello estero) ed un +8,6% per gli ordinativi (+7,9% per quelli interni e +9,5% per quelli esteri).



In questo caso è possibile osservare l’andamento dei principali settori di attività economica. Dalle tabelle dell’Istat si nota una forte contrazione annua del fatturato delle attività estrattive (-11,9%) delle industrie tessili, dell’abbigliamento e degli accessori (-4,5%), delle industrie del legno, della carta e della stampa (-5,1%) e delle altre industrie manifatturiere, della riparazione e dell’istallazione di macchine ed apparecchiature (-9,6%), mentre la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+18,9%), la produzione di prodotti farmaceutici (+10,6%) e la fabbricazione di mezzi di trasporto (+6,2%) riportano le variazioni positive più consistenti.