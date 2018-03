Fatturato e ordinativi in calo tra dicembre e gennaio

Infatti, su entrambi i mercati si è registrata una flessione di 3,8 punti. Dal dettaglio sui raggruppamenti principali di industrie si evince che ha portare giù il fatturato sono state tutte le componenti. Per i beni di consumo si registra infatti un calo dell’1,5% (-3,8% per quelli durevoli e -1% per quelli non durevoli), -per i beni strumentali un -5,8%, per quelli intermedi un -1,8% e un -1,7% per l’energia.



Rispetto a dicembre risultano in calo anche gli ordinativi. In questo caso il dato totale ha riportato una diminuzione del 4,5% rispetto al mese precedente, riportando un -6,4% sul mercato intra muros e un -1,9% su quello estero. Decisamente più positivo il confronto tendenziale: rispetto ad un anno fa sia il fatturato che gli ordinativi sono aumentati in maniera piuttosto marcata, riportando rispettivamente un +5,3% (+4,6% sul mercato interno e +6,3% su quello estero) ed un +9,6% (+9,7% quelli interni e +9,5% quelli esteri).



Rispetto al gennaio scorso per tutti i raggruppamenti principali di industrie si rileva un aumento de fatturato: +4,2% per i beni di consumo (+7,1% per quelli durevoli e +3,9% per quelli non durevoli), +2% per i beni strumentali, +8,2% per i beni intermedi e +5,1% per l’energia.