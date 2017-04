Famiglie: l'Italia spende per il sostegno l'1,5% del Pil

Secondo le elaborazioni, nel 2015 (ultimi dati disponibili) l’Italia ha destinato a servizi come la protezione sociale a favore di famiglie con figli a carico; indennità o sovvenzioni per maternità, nascita di figli o congedi per motivi di famiglia; assegni familiari; sovvenzioni per famiglie con un solo genitore o figli disabili; sistemazione e vitto fornito a bambini e famiglie su base permanente (orfanotrofi, famiglie adottive, ecc.); beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura; servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura), il nostro Paese ha speso l’1,5% del Pil.



Nonostante non si tratti di una delle percentuali più basse – peggio di noi fanno ben 13 Paesi dell’Unione europea – il dato relativo all’Italia è comunque inferiore a quello dell’Unione europea e dell’Eurozona, per le quali la media si attesta all’1,7%.



Tra i Paesi più virtuosi in questo senso troviamo la Danimarca, con il 4,6% del Pil; il Lussemburgo, con il 4,1%; la Norvegia, con il 3,5%, la Finlandia, con il 3,2%; e la Francia, con il 2,5%. La Germania si posiziona appena sopra il nostro Paese, con l’1,6% del Pil.



Il Centro studi ha poi quantificato quanto spende pro capite, e in termini assoluti, lo Stato italiano per questa tipologia di servizi. Secondo le elaborazioni la spesa italiana destinata alle famiglie e ai bambini è pari a 413,99 euro a cittadino, una cifra che pone il nostro Paese al 15esimo posto della classifica. Nonostante ciò il valore registrato in Italia è più vicino a quello dell’ultimo paese in classifica – vale a dire la Lettonia, con 80,81 euro pro-capite – che alla spesa pro capite del Paese europeo più virtuoso, ovvero il Lussemburgo, con ben 3.726,39 euro.



Anche in questo caso il nostro Paese risulta però poco distante sia dalla media Ue, pari a 501,67 euro pro capite, che a quella dell’Eurozona, pari a 530,93 euro. Meglio di noi fanno comunque tutti i nostri principali partner (Spagna a parte, con 138,45 euro): in Germania la spesa pubblica pro capite per famiglie e bambini è pari a 595,12 euro, in Francia è di 813,17 euro, mentre nel Regno Unito è di 590,18.