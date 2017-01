Fallito il Ttip, Usa pronti a dichiarare "guerra" alla carne Ue

Barack Obama annuncia di voler dare battaglia all'Ue sul commercio dopo che è naufragato l'accordo Ttip. Lo annuncia lui stesso quale "rappresaglia" per la decisione dell'Ue "di non voler completare il Ttip quest'anno". Con un comunicato sul sito del Dipartimento per il commercio Usa, Obama dice di voler riaprire la disputa con l'Ue sulla carne di manzo agli ormoni e per questo prepara nuovi dazi doganali che potrebbero partire già da febbraio.