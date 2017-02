Fallimento part time agevolato, Poletti: al vaglio altri strumenti

"Le cose vanno sperimentate e quando, come in questo caso, non danno buoni risultati bisogna prenderne atto. Si utilizzeranno strumenti diversi". Lo ha detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, rispondendo a Prato ai giornalisti che gli domandavano della scarsa adesione dei lavoratori (solo 200 domande accolte dall'Inps da giugno) alla norma che prevede la possibilità di accedere al part time agevolato.