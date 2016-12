Fallimenti in calo, ma aumentano le imprese che non superano tre anni di vita

Un rapporto presentato dai Giovani imprenditori di Confartigianato rileva un aumento generale del tasso di cessazione a tre anni di vita delle neo imprese. Tra il 2001 e il 2010 il tasso di cessazione è cresciuto di 10 punti percentuali, passando dal 32% per le imprese nate nel 2001 al 42% per le aziende costituite nel 2010 (111.325 unità). In pratica, quattro imprese su dieci non hanno superato il terzo anno di vita e con loro, osserva Confartigianato, sono andati distrutti 144.301 posti di lavoro.



La mortalità più alta si registra nelle regioni centro-meridionali – Lazio (42,2%), Sicilia (38,4%) e Campania (37,9%) – e tra le imprese edili che presentano uno dei tassi di mortalità precoci più elevati, con (inevitabili) ricadute sul fronte occupazionale: il rapporto osserva che, a causa di questo fenomeno, il settore delle costruzioni ha perso 29.364 posti di lavoro. Segnali (parzialmente) positivi non mancano.



Secondo un dossier curato da Cribis D&B, per la prima volta dal 2009, il numero complessivo dei fallimenti registrati nel 2015 è risultato in diminuzione rispetto all'anno precedente: 14.416 contro i 15.605 del 2014. Un calo che, per quanto positivo, non ha permesso il ritorno ai livelli precedenti la crisi economica: il CERVED sottolinea che nel 2008 le imprese che dichiararono fallimento furono 7.500.



Tra le imprese sopravvissute alle difficoltà della crisi economica, un numero crescente deve affrontare il passaggio generazionale: secondo Confartigianato, dal 2005 al 2014 la percentuale di titolari d'azienda anziani interessati al passaggio generazionale e alla trasmissione d'impresa è cresciuta del 43,3% (+34.605 imprese). A breve, tante piccole imprese – Confartigianato ne ha contate 303.176 – affronteranno così un momento delicato della loro esistenza: il passaggio generazionale è una fase caratterizzata principalmente dalla trasmissione di competenze, capitale umano e know how.