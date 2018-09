Facebook, Nyt: co-fondatori di Instagram lasciano la società

Kevin Systrom e Mike Krieger, i co-fondatori di Instagram, lasciano la società. I due si sono dimessi e prevedono di uscirne nelle prossime settimane. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali le due uscite sollevano dubbi sul futuro di Instagram in un momento in cui Facebook si trova ad affrontare molte sfide. Systrom è amministratore delegato di Instagram, Krieger è il chief technical officer dell'app.

"Mike (Krieger) ed io siamo grati per gli ultimi otto anni con Instagram e i sei anni con Facebook. Ci congediamo per esplorare nuove nostre curiosità", ha scritto in un comunicato sul sito web della società, Kevin Systrom, CEO di Instagram, che ha creato l'app nel 2010 con Mike Krieger, che ha il titolo di Chief Technology Officer.



La possbilità di "costruire nuove cose richiede che facciamo un passo indietro, che capiamo cosa ci motiva", ha aggiunto, senza fornire ulteriori spiegazioni sulle ragioni dell'addio. Che, tuttavia, diversi media americani attribuiscono a un disaccordo con i leader della casa madre Facebook. "Siamo pronti ora (ad aprire) il prossimo capitolo", ha insistito Systrom.



Instagram è uno dei gioielli della corona di Facebook, che l'ha acquistata nel 2012 per 1 miliardo di dollari.