Facebook, leggero calo di utenti in Nordamerica

Nel 2017 i ricavi di Facebook sono cresciuti del 47% a circa 40 miliardi e i profitti del 56% a circa 16 miliardi. Gli utenti mondiali sono in continuo aumento ma, nell'ultimo trimestre dello scorso anno, un po' meno di prima. Per la prima volta, infatti, gli utenti quotidiani sono diminuiti in Usa e Canada e, in media, il tempo trascorso sul social network più grande del mondo è calato di 2 minuti per utente.