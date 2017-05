Facebook, Ft: "Ue verso maxi-sanzione per acquisto di WhatsApp"

La Commissione europea si prepara a comminare una sanzione a Facebook per l'acquisto di WhatsApp nel 2014. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'Ue può multare Facebook fino all'1% del suo giro d'affari nel 2016, cioè fino a una sanzione massima di 248 milioni di euro. La multa punta a essere un deterrente per altre società dal fornire informazioni fuorvianti per ottenere il via libera delle autorità.