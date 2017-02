Fabbisogno, Tesoro: a gennaio avanzo statale dimezzato a 2 miliardi

E' più che dimezzato l'avanzo di bilancio del settore statale a gennaio 2017 nel confronto con lo stesso mese di un anno fa. Il ministero dell'Economia fa sapere infatti che la cifra, in via provvisoria, è stata di 2 miliardi di euro contro i 4,523 del gennaio 2016. Una riduzione che, secondo il Tesoro, è dovuta "allo slittamento da dicembre di alcuni pagamenti per motivi di calendario", senza i quali il risultato sarebbe in linea con l'anno scorso.