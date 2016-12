12 maggio 2015 Export: Made in Italy in crescita nei Paesi emergenti Per il 2020 Confindustria stima una crescita del 45% per l’export di prodotti BBF verso i cosiddetti nuovi mercati

Secondo quanto emerso dal Rapporto Esportare la dolce vita 2015, presentato da Confindustria in occasione dell'Expo di Milano, i prodotti Made in Italy, e in particolare quelli rientranti nella categoria BBF, sono destinati a spopolare sui nuovi mercati (quei Paesi emergenti selezionati in base alla rilevanza per l'export italiano) da qui al 2020, mettendo a segno una crescita di 45 punti percentuali nell'arco di sei anni.

Per BBF si intendono i prodotti Belli e Ben fatti del Made in Italy, ovvero una categoria in cui rientrano i prodotti finiti (del settore alimentare, dell'arredamento , dell'abbigliamento, della casa, dell'occhialeria, dell'oreficeria e della gioielleria) che rispettano due fondamentali requisiti: devono essere riconosciuti come prodotti di alta qualità dalle relative Associazioni di categoria e presentare valori medi unitari superiori alla media dei concorrenti internazionali.

Nel 2014 questa tipologia di prodotti ha generato, grazie alle esportazioni verso i trenta principali nuovi mercati, undici miliardi di euro che, secondo le stime, diventeranno 16 miliardi nel 2020 mettendo, appunto, a segno una crescita del 45%, il 27% in più rispetto alla crescita prevista per l'export di BBF verso i mercati più avanzati.

Nonostante il quadro geopolitico del Paese non sia dei più favorevoli, il principale mercato di sbocco, sempre considerando i Paesi emergenti, rimarrà la Russia con 3,5 miliardi di euro di esportazioni. Al secondo posto troveremo invece gli Emirati con 3,3 miliardi di euro, mentre al terzo la Cina con 2,2 miliardi.

Come spiega Confindustria la crescita delle esportazioni di prodotti BBF sarà trainata dall'aumento della classe benestante che, nel 2020, si pensa possa registrare un incremento di 224 milioni di unità. Una tipologia di persone che, per la maggior parte, risiederanno appunto in Paesi come la Cina, l'India o l'Indonesia, aree molto attratte dai marchi più prestigiosi del Made in Italy.