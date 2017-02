Export italiano in crescita nel 2016: +1,1% rispetto al 2015

Le esportazioni italiane sono cresciute nel 2016 dell'1,1% in valore e dell'1,2% in volume rispetto all'anno precedente. Le importazioni registrano invece una diminuzione (-1,4%) in valore e un aumento (+3,1%) in volume. L'avanzo commerciale ha così raggiunto, secondo i dati Istat, i 51,6 miliardi (+78 miliardi al netto dell'energia). L'espansione dell'export, secondo l'istituto di statistica, è dovuta esclusivamente ai paesi dell'area Ue (+3%).