Export in crescita a ottobre

Nel suo resoconto l’Istat spiega che a determinare il +0,5 congiunturale dell’export è stato l’apporto positivo delle vendite verso i Paesi Ue, aumentate del 2,8%, mentre quelle verso i Paesi al di fuori dell’Unione europea sono diminuite del 2,4%.



Tra settembre e ottobre l’aumento maggiore delle vendite ha interessato l’energia, con un +12,4%, bene anche i beni intermedi (+0,6%) e quelli di consumo (+0,3%), mentre quelli strumentali riportano una flessione. Risultati decisamente più positivi emergono dal confronto con lo stesso mese di un anno fa e con il consuntivo dei dieci mesi.



Rispetto ad ottobre 2016 le esportazioni italiani sono cresciute dell’11,3%, riflettendo il +12,8% che ha interessato le vendite Ue e il +9,5% di quelle verso i Paesi al di fuori dell’area. Per quanto riguarda i prodotti, l’Istat indica un aumento del 9,9% per i beni di consumo, un +9,3% per i beni strumentali, un +11,9% per gli intermedi e un +48,2% per l’energia.



Tra gennaio e ottobre le vendite di prodotti italiani verso l’estero sono aumentate del 7,7%. Anche in questo caso il contributo maggiore è arrivato dall’energia (+40,3%) ma aumenti consistenti hanno interessato anche le altre tipologie di beni: +6,9% per quelli di consumo, +6,2% per quelli strumentali e +7,7% per quelli intermedi.