Export extra-Ue di nuovo in calo a marzo

Dalle tabelle che accompagnano il resoconto dell’Istituto nazionale di statistica, relative alle serie storiche, si osserva infatti che, mentre a marzo le esportazioni extra-Ue hanno riportato un +3,1% congiunturale, a gennaio si è registrata una flessione di ben 6,4 punti percentuali. Stiamo parlando d un sali-scendi che ha interessato anche l’intero 2015, quando a sette mesi di crescita (febbraio +3,4%, marzo +3,7%, maggio +0,5%, luglio +1%, settembre +5,5%, novembre +3,5% e dicembre +0,7%) si sono contrapposti cinque di cali (gennaio -1,5%, aprile -3,1%, giugno -2,3%, agosto -8,5% e ottobre -1,8%).



L’indebolimento di marzo non ha interessato però solo le vendite italiane verso l’estero, ma anche gli acquisti. Stando alle rilevazioni, infatti, l’indicatore ha riportato un -2%, confermando l’andamento degli ultimi tre mesi (-2,7% a dicembre 2015, -3,8% a gennaio 2016 e -0,2% a febbraio).



Alla luce dei dati appena visti, di conseguenza, entrambi i flussi hanno riportato contrazioni congiunturali anche estendendo il periodo di riferimento al trimestre gennaio-marzo 2016: rispetto al quarto trimestre del 2015, infatti, le esportazioni extra-Ue sono diminuite del 2,9%, le importazioni del 6,3%.



Male se si guarda anche al confronto tendenziale. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno l’export ha riportato un -5,2%, l’import un -11%. Osservando l’andamento delle vendite verso i principali partner commerciali si nota che la contrazione maggior ha interessato quelle verso i Paesi MERCOSUR, interessati da un -28,2%, quelle verso l’area Opec, -21,6%; e quelle verso la Turchia, -11%. Continuano a scendere le vendite verso la Cina mentre rallenta la caduta di quelle verso la Russia, -0,9% (crollate da maggio in poi in seguito alle sanzioni Ue e al relativo embargo). Confermano la crescita Stati Uniti e Giappone: +11,3% e +9,5%.