Export e produzione industriale in calo, la Cina frena

Tagliando il valore dello yuan (per ben due giorni di fila), la Cina conta di rilanciare l'economia in difficoltà dopo le cadute dei mercati azionari di luglio. Un rallentamento che, sebbene "pilotato" in prima battuta, ora tiene in ansia i mercati europei, soprattutto tra gli investitori che molto avevano puntato su Pechino.