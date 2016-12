Expo, così rinasce il padiglione Coca-Cola: diventerà un campo da basket coperto

Il padiglione di Coca-Cola ad Expo 2015 si prepara alla sua seconda vita. Dopo aver accolto 400 mila visitatori nel sito di Rho, aver stappato 200 mila bottigliette in vetro e aperto 40 mila lattine personalizzate, a Famagosta, periferia sud di Milano, diventerà un campo da pallacanestro coperto.



Un'idea che l'azienda aveva in mente fin dall'inizio dell'esposizione universale, progettando per questo un edificio semplice ma sofisticato, dominato da legno e vetro e pensato per poter essere smantellato e poi ricostruito. Il tutto con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale (per cui il padiglione ha ricevuto due premi nell'ambito del programma del ministero dell'Ambiente "Towards a Sustainable Expo").