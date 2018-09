Evasione, la Lombardia in testa alla classifica con 19,3 miliardi all’anno

Con quasi 20 miliardi di euro all’anno non corrisposti, la Lombardia si piazza al primo posto nella classifica dell’evasione fiscale in Italia. Secondo i dati della Cgia di Mestre, ammonterebbe a 19,3 miliardi il conto che i lombardi dovrebbero all’erario.



Tra le strade di Milano, però, si raccolgono testimonianze sconfortanti: “Ormai in questo Paese, chi ha un'attività è costretto a non intestarsi nulla, così se accade qualcosa, nessuno può venirci a prendere", dice un piccolo imprenditore ripreso dalle telecamere nascoste di "Stasera Italia". “Ormai evadere è diventato inevitabile. In città ci sono situazioni disperate, attività commerciali che devono al fisco 30-40mila euro. Ma come si fa a versarli tutti?” dice un commerciante della Galleria Vittorio Emanuele. In molti, infatti, aspettano il condono fiscale - ribattezzato "pace" – caldeggiato dalla Lega, con il quale potrebbero essere abbattuti debiti con lo Stato fino a un milione di euro.