Evasione, accuse a McDonald's

19:22 - Tra il 2009 e il 2013, il gigante americano degli hamburger McDonald's avrebbe "deliberatamente evaso" oltre un miliardo di euro di tasse in Europa e, in particolare, in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Lo sostiene il rapporto "Unhappy meal" pubblicato da una coalizione di sindacati del settore pubblico europeo (Epsu) e statunitense (Seiu), del turismo e del settore alimentare (Effat) e della Ong "War on Want".

La smentita dell'azienda. "In merito al rapporto “Unhappy Meal” pubblicato da alcune sigle sindacali europee e da una ONG inglese (War on Want), McDonald’s Italia smentisce categoricamente di aver mai avuto rapporti finanziari con alcuna società operante in Lussemburgo. Le supposizioni riportate dal rapporto qui citato non hanno nulla a che vedere con McDonald’s Italia. Infatti, McDonald’s Italia rispetta le normative vigenti e paga regolarmente le tasse in Italia; pertanto il rapporto sopra menzionato è totalmente inesatto".