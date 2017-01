Eurozona: segnali incoraggianti per il 2017

Come spiega la stessa Markit economics gli indici Pmi, basandosi “su indagini mensili svolte tra aziende scelte accuratamente, anticipano quello che accade nell’economia del settore privato monitorando variabili come la produzione, gli ordini, i livelli di magazzino, l’occupazione e i prezzi nel settore manifatturiero, edilizio, delle vendite al dettaglio e terziario”.



Per l’Eurozona, a gennaio, l’indice Pmi composito si è attestato a 54,3 punti, mantenendosi – sebbene in lieve rallentamento rispetto ai 54,4 punti di dicembre – ampiamente oltre la soglia dei 50 punti, indicando quindi una fase di espansione dell’attività dell’area (al di sotto dei 50 punti indicherebbe una fase di contrazione).



In particolare, emerge dall’analisi, l’indice Pmi relativo al settore dei servizi è sceso da 53,7 punti a 53,6, mentre quello manifatturiero è cresciuto di 0,2 punti, passando da 54,9 a 55,1 punti. Entrando nel dettaglio delle singole nazioni, nel resoconto Markit ha diffuso anche gli indici Pmi di Francia e Germania.



Oltralpe l’indice Pmi composito è salito a gennaio a 53,8 punti, contro i 53,1 di dicembre. Mentre quello dei servizi - al top da 19 mesi - segna un incremento da 52,9 a 53,9 punti, quello manifatturiero ha registrato una lieve diminuzione: da 53,5 a 53,4.



In Germania, invece, l’indice composito si è portato sotto i 55 punti, arretrando a 54,7 dai 55,2 di dicembre. A influenzare negativamente il dato composito è stato l’indice legato all’attività dei servizi, passato da 54,3 a 52,2, mentre quello manifatturiero è cresciuto di quasi un punto, passando da 55,6 a 56,5.



Come spiegato, quindi, il 2017 sembra esser partito con il ritmo giusto. Secondo Markit si tratta di un “forte inizio del 2017 per l’economia dell’eurozona. Il flash PMI di gennaio sta segnalando infatti una crescita considerevole del PIL trimestrale dello 0.4%, con un’espansione generale sia nel settore manifatturiero che quello dei servizi”.



Il dato è in linea con le stime dell’Eurostat che prevede un +0,4% congiunturale sia per l’ultimo trimestre del 2016 che per i primi due del 2017. Nel primo trimestre del 2017 la crescita tendenziale del Pil potrebbe riportare un +1,4%, per poi rafforzarsi al +1,5% nel secondo.