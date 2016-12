Eurozona, rilanciare i consumi per agganciare il treno della ripresa

12:30 - Oltre le previsioni degli analisti che lo davano in crescita del 3,3%, il Prodotto interno lordo statunitense ha fatto registrare nel terzo trimestre un aumento del 3,9%. Dunque gli Stati Uniti trainano la ripresa globale, seppur timidamente, mentre altrove – in Europa, in particolare – il timore che le condizioni economiche poco favorevoli possano sfociare in una spirale negativa è sempre più consistente.

A lanciare l'allarme, tra gli altri, è l'Ocse – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – secondo cui l'andamento troppo altalenante dell’economia dell'Eurozona sta mettendo a repentaglio la risalita e, anzi, rischia di ristagnare per anni con ripercussioni negative non solo sull'area interessata.

Di qui una serie di raccomandazioni. A cominciare dalla Banca centrale europea (BCE) che deve fare molto di più, adottando una politica monetaria espansiva sul modello della statunitense Fed, e in fretta. E, soprattutto, i governi devono adottare al più presto le riforme strutturali di cui tanto hanno bisogno.

Francia, Italia e Spagna necessitano di riforme in tempi rapidi, con le ultime due che dovrebbero concentrare le proprie risorse in investimenti evitando le spese improduttive. Il problema alla base della crisi dell'Eurozona, infatti, è il calo della domanda interna.

Tale presupposto sembra pertanto sconfessare i dettami di Berlino degli ultimi anni, secondo cui l'Europa può tornare a crescere ampliando la propria competitività. Ma come dimostrano i recenti dati sull'export, decisamente positivi, non è la competitività il reale nodo da sciogliere, bensì la ripresa dei consumi delle famiglie e il rilancio dell'occupazione.

La buona notizia che proviene dalla Germania, la cui crescita negli anni della crisi è dipesa in maniera massiccia dall'export (che però ha mostrato un brusco rallentamento nei mesi precedenti) più che dalla domanda interna, riguarda la risalita dell'indice di fiducia delle imprese, altrimenti in calo da sei mesi. A trascinare il rinnovato ottimismo lo 0,1% di crescita del Pil registrato nel terzo trimestre grazie al quale la Germania è riuscita a scongiurare la recessione tecnica.

Ma il quadro economico dell'area dell'euro mostra un'Europa ancora convalescente e non in grado di stabilire tempistiche certe sull'effettiva guarigione. E proprio dagli Stati Uniti in crescita arriva il suggerimento che potrebbe fare al caso del Vecchio continente. Dalla crisi economica e fiananziaria, l'America si è ripresa più velocemente di altre a livello globale, trainata da una ripresa – anche in questo caso superando le aspettative – dei consumi oltre che dagli investimenti che insieme hanno compensato il rallentamento proprio delle esportazioni (a +4,9% da +7,8%).

Nonostante l'indice di fiducia dei consumatori statunitensi sia calato a novembre (a 88,7 da 94,1 punti secondo l'indice elaborato dal Conference Board) a causa del ridotto ottimismo sulle prospettive a breve termine, in verità le spese per consumi sono risultate nel trimestre in aumento del 2,2%. I consumi, nel loro complesso, rappresentano una quota significativa (i due terzi) del Pil americano.

Nel caso italiano, come si evidenzia da più parti, siffatta condizione è ancora più vera. Nel saldo negativo del Pil anche quest’anno hanno un peso non indifferente i consumi delle famiglie e gli investimenti, con questi ultimi che stimolano i primi. Servirà un’inversione di tendenza per ripartire e osservare, in via definitiva, la sospirata luce in fondo al tunnel.