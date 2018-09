Eurostat: "L'inflazione nell'Eurozona scende al 2% ad agosto"

Ad agosto l'inflazione nell'Eurozona scende al 2% dal 2,1% di luglio. Lo rendo noto l'Eurostat, confermando la stima pubblicata il 31 agosto. Il tasso più alto è stato registrato in Estonia (3,5%), il più basso in Irlanda e Grecia (0,9%). Pesa il comparto dell'energia (9,2%, giù dal 9,5% di luglio), seguito da quello dei servizi (1,3%, in calo dall'1,4%) e quello dei beni industriali non energetici (0,4% dallo 0,5% del mese scorso).