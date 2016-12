Eurostat: l'inflazione in aprile torna a scendere, -0,2%

Torna in negativo l'inflazione nell'eurozona e nell'Europa a 28. Secondo i dati di Eurostat infatti in aprile si registra una flessione dello 0,2% annuale dopo che a marzo il dato era rimasto invariato. La diminuzione dell'indice dei prezzi viene segnalata in 27 Paesi dell'Unione, con un minimo in Romania, dove la discesa media è pari al 2,6%. In Belgio viene invece indicato un rialzo dell'1,5%.