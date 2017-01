Eurostat: in Italia cibo e bevande più care del 9% rispetto media Ue

I prezzi medi per il cibo, le bevande non alcoliche e il tabacco in Italia sono più alti di nove punti percentuali rispetto alla media europea e comunque superiori a quelli medi di Germania e Belgio mentre sono in linea con quelli francesi. E' quanto emerge nelle statistiche dell'Eurostat secondo le quali i prezzi più alti per il cibo e le bevande si pagano in Danimarca (145% rispetto al 100 della media Ue a 28) e i più bassi in Polonia (63%).