Eurostat: in Italia cibo e bevande più care del 9% rispetto a media Paesi Ue

I prezzi medi per il cibo , le bevande non alcoliche e il tabacco in Italia sono più alti di nove punti percentuali rispetto alla media europea e comunque superiori a quelli medi di Germania e Belgio mentre sono in linea con quelli francesi. E' quanto emerge nelle statistiche dell'Eurostat secondo le quali i prezzi più alti per il cibo e le bevande si pagano in Danimarca (145% rispetto al 100 della media Ue a 28) e i più bassi in Polonia (63%).

Considerando soltanto il prezzo del cibo, l'Italia è sopra la media per tutti gli alimenti principali di 11 punti percentuali. Ma lo scarto diventa maggiore, pari a 21 punti, in pratica di un quinto, per il gruppo che comprende "latte, formaggio e uova". Esaminando i Paesi extra Ue, il più caro per i soli alimenti è la Svizzera con 178 punti a fronte dei 100 medi dell'Ue a 28.



I prezzi medi per pane e cereali sono di 18 punti superiori alla media Ue (il Regno Unito è a 96 contro il 118 italiano, la Germania a 101) mentre il divario con l'Unione europea si riduce per il pesce. Grazie anche agli 8mila chilometri di costa il pesce in Italia costa lievemente meno rispetto al resto del cibo (108) ma comunque più del Regno Unito (105). La carne in Italia è più cara del 12% rispetto alla media europea, come nel Regno Unito e meno che in Francia e Germania, ma soprattutto molto meno che in Svizzera (252). Il Paese dove la carne costa di meno è l'Albania (52).



In Italia sono lievemente meno cari rispetto alla media europea oli e grassi (97) mentre la frutta e la verdura hanno comunque un prezzo medio superiore a quello Ue (105). Al top dei prezzi per frutta e verdura c'è la Svezia in Ue (136) mentre la Svizzera supera tutti con un prezzo medio superiore a quello Ue del 67%.



I prezzi più alti per il tabacco si registrano nel Regno Unito (219 a fronte del 100 della media Ue a 28) e quelli più bassi sono in Bulgaria (50%). In Italia fumare costa otto punti in meno della media Ue (92 contro 100) e comprare bevande alcoliche quasi come la media Ue (99).