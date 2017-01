Europa, le Borse rialzano la testa Milano trainata dalle popolari

21:57 - Venerdì di ripresa per i mercati europei dopo una settimana di pesanti ribassi. Milano rimbalza e chiude la giornata con il Ftse Mib a +3,42%, a 18.700 punti, trainato dal fronte delle banche popolari. Molto bene anche Londra, a +1,85% a 6.310 punti, Parigi a +2,92% a 4.044, Francoforte a +3,12% a 8.850. E buone notizie sul fronte dello spread, con il differenziale Btp/Bund sceso a 162 punti base.

Si segnala poi il boom di Atene, che ha registrato un maxirialzo del 7,21%, con l'Indice Athex a 931,81 punti.



Tutte le piazze europee cercano così di lasciarsi alle spalle i timori, che hanno dominato la settimana finanziaria, sulla salute dell'Eurozona e le preoccupazioni per la situazione in Grecia. Il guadagno medio è stato pari al 2,75% (Stoxx 600). A trainare il paniere principale a Piazza Affari sono stati i titoli di Bper (+7,28%), Banco Popolare (+7,22%) e Bpm (+6,78%). In cima al listino anche Autogrill (+7,95%) e Yoox (+7,12%). Le principali banche invece hanno guadagnato rispettivamente, il 5,41% UniCredit e il 4,38% Intesa Sanpaolo.



Nessun impatto negativo per Fiat Chrysler Automobile (+4,50%) sulla notizia che sono state richiamate 907mila auto per problemi elettrici soprattutto in Canada.