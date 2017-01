Europa, le Borse chiudono in rialzo

Le Borse europee chiudono la giornata in moderato rialzo, sulla scia delle nuove misure della Cina, con la Banca centrale che ha immesso nuova liquidità per 20 miliardi di dollari. Milano la migliore in Europa, con il Ftse Mib che guadagna l'1,2% a 20.983 punti. Francoforte guadagna lo 0,26%, Parigi lo 0,34%, Londra lo 0,72%. A Milano, gli acquisti premiano Fca (+2,64%) e Finmeccanica (+3,9%), mentre le vendite penalizzano Mps (-2,74%).