Europa in affanno: il quadro in chiaroscuro della crisi economica

16:56 - I dati sulla produzione industriale diffusi dall'Istat (-0,1% a ottobre rispetto a settembre, del 3% su base annua) dimostrano come sia ancora in salita il percorso che dovrà condurre il nostre paese verso la ripresa. Ma allargando la prospettiva, ancora una volta, ci si accorge di come sia l'Europa nel suo insieme a soffrire la crisi.

L'indice della produzione industriale, per dirla con l'Istat, “misura la variazione nel tempo del volume fisico della produzione effettuata dall’industria in senso stretto”, vale a dire dell’industria con esclusione delle costruzioni. È un indicatore molto importante non solo per misurare la capacità dell'industria, ma anche per osservare il reale andamento dell'economia.

In Germania è stato scongiurato di recente il rischio recessione per un soffio (il Pil è cresciuto dello 0,1% nel terzo trimestre dell'anno) e i segnali incoraggianti delle ultime settimane, almeno rispetto alla notevole battuta d'arresto di qualche mese fa, tranquillizza Berlino. Anche se, è bene precisare, c'è poco da stare allegri, non fosse altro che la prima economia d'Europa sta comunque facendo i conti con un evidente rallentamento. A settembre la produzione industriale, dopo il precedente crollo (-4% ad agosto), aveva registrato un rialzo dell'1,1%, mentre a ottobre si limita ad una crescita dello 0,2.

La Francia sta vivendo una fase di stagnazione economica che si protrae ormai dall'inizio dell'anno. Il peggioramento della produzione industriale segna a ottobre -0,8% sul mese e -1% su base annua. Gli analisti avevano previsto, al contrario, un lieve incremento e intanto l'Ue preme Parigi per accelerare il processo di riforme in maniera più incisiva.

Anche il Regno Unito, che pure ha fatto registrare performance migliori negli ultimi tempi, rallenta sul fronte della produzione industriale: -0,1% a ottobre sul mese precedente (dato inatteso poiché era previsto dagli analisti un +0,7%). Tuttavia mantiene un vantaggio dell'1,1% sull'anno, sebbene al ribasso rispetto alle aspettative.

La produzione industriale della Spagna, invece, è in ripresa, tenuto conto del valore tendenziale. Al confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso, infatti, Madrid registra un incremento dell'1,2%, ma perde sul mese (-0,5%).

Quello che emerge, dunque, è un quadro in chiaroscuro. Perché se da un lato alcune economie rispondono positivamente alla crisi (o meglio: evidenziano dei segnali di miglioramento rispetto al passato), nel complesso appare fin troppo evidente l'andamento altalenante che caratterizza l'economia dell'Unione europea. Un sali e scendi certificato durante l'anno e che di fatto allontana la ripresa.

Non a caso la stessa Bce (Banca centrale europea) si è espressa in questi termini, analizzando la situazione dell'eurozona. L'invito è quello di procedere spediti con le riforme (molto utilizzato il concetto di “credibilità” delle riforme) al fine di tranquillizzare i mercati, incoraggiare gli investimenti (volano per la crescita economica) e anticipare la ripresa.