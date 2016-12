Europa, il mercato dell'auto a +9,8% E Fiat fa ancora meglio: +15%

Cresce ancora il mercato dell'auto in Europa. A settembre, secondo i dati Acea (l'Associazione dei costruttori europei di automobili), le immatricolazioni nei 28 Paesi Ue più i tre dell'Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera), le auto nuove immatricolate sono state 1.394.223, il 9,8% in più rispetto allo stesso mese 2014. Tra gennaio e settembre sono stati venduti 10.776.666 veicoli, l'8,8% in sull'analogo periodo 2014.