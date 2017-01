Europa, Draghi: "Rischi crescita sono legati a fattori globali"

La replica di Draghi al ministro delle Finanze tedesco - In Germania "ci sono problemi politici a spiegare le misure di politica monetaria della Bce", ha spiegato Draghi in riferimento alle critiche lanciate dal ministro delle Finanze tedesco Schaeuble. "Bassi tassi sono necessari ora per avere tassi più alti in futuro", ha aggiunto il governatore dell'Eurotower, che ha evidenziato che "i risparmiatori tedeschi, come anche i prestatori, le imprese e i lavoratori, hanno benefici come tutti gli altri cittadini dell'Eurozona".



Secondo il numero uno della Bce "bisogna avere pazienza", perché l'inflazione sottostante non ha ancora "un trend al rialzo convincente" che deve riguardare "tutta l'eurozona".



La stilettata di Schaeuble a Draghi - La politica monetaria della Banca centrale europea con il suo orientamento crea "problemi politici" in Germania. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, in un'intervista con Bloomberg Tv. Schaueble ha tuttavia aggiunto che "sappiamo che la Bce ha dei buoni vertici che lavorano per l'Eurozona nel suo insieme". Il ministro ha previsto che l'inflazione tedesca salirà al 2%.



Draghi: "Non abbiamo ancora discusso del ritiro delle misure straordinarie" - "Non abbiamo discusso oggi del tapering", il ritiro delle misure straordinarie varate dalla Bce. Mario Draghi al termine del Consiglio direttivo ha evidenziato che al momento opportuno "faremo una profonda" analisi al riguardo ma "non siamo" a quel punto.