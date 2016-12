Eurogruppo, lite tra Draghi e Schaeuble: "Non prendermi per stupido"

Una tensione crescente tra il presidente della Bce Mario Draghi e il ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schaeuble sarebbe alla base dell'interruzione dell'Eurogruppo sulla Grecia. A quel punto, per evitare una rottura insanabile, il presidente Jeroen Dijsselbloem avrebbe deciso di interrompere la riunione per riprenderla ad animi più rasserenati. Questa la ricostruzione dell'agenzia greca Ana-Mpa, Schauble avrebbe risposto irritato a Draghi "Don't take me for a fool", "non prendermi per stupido". Ma guardando le facce alla ripresa dell'incontro non sembra che la situazione sia migliorata.



La Bce smorza: "Solo uno scambio di vedute" - "Non c'è stato nessuno scontro" fra il presidente della Bce, Mario Draghi, e il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schauble, ma "solo uno scambio di vedute durante il dibattito". E' quanto dichiarano fonti Bce in merito alle ricostruzioni su quanto avvenuto all'Eurogruppo di ieri sulla Grecia. Successivamente è intervenuto anche il portavoce del ministro delle Finanze tedesco che ha smentito che vi sia stato alcun diverbio fra il ministro Wolfgang Schaeuble e Mario Draghi.