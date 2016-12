Eurogruppo, Dijsselbloem: "Crisi delle banche italiane non è acuta"

La crisi delle banche italiane "non è acuta e questo ci dà il tempo di trovare una soluzione". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, precisando che "una soluzione è sempre possibile", purché si rispetti il quadro regolatorio. "La sola cosa importante - ha aggiunto - è che rispettiamo cosa abbiamo deciso insieme, non abbiamo bisogno di mettere in discussione altre cose".