Eurogruppo: debito Italia preoccupa Renzi: "Nessun rischio manovra"

L'Eurogruppo, nelle proprie conclusioni, "nota che dalla valutazione di novembre sono state prese misure che aumentano il deficit, e c'è un rischio di significativa deviazione dall'aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine". Il deficit strutturale si deteriora di uno 0,7% nel 2016, mentre dovrebbe migliorare dello 0,1%, spiega la nota, sottolineando che "il rischio di deviazione significativa rimane anche se venisse accordato il massimo potenziale di flessibilità".



L'Eurogruppo riconosce "che il rapporto debito/Pil si è stabilizzato nel 2015 e comincia a scendere nel 2016", ma "l'alto debito resta motivo di preoccupazione", e in attesa della nuova valutazione in primavera "accogliamo con favore l'impegno dell'Italia ad attuare le misure necessarie per assicurare che il bilancio 2016 sia in linea con le regole".



Dall'Eurogruppo, insomma, è arrivato uno schiaffo all'ottimismo del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che giusto un paio d'ore prima della conclusione dei lavori si era detto ottimista: "Aspettiamo il via libera definitivo sulla flessibilità. Mi sembra che ci sia il riconoscimento che il debito è stabilizzato e comincerà a scendere, e che ci sono alcuni margini di aggiustamento che andranno sfruttati". E in merito a un'eventuale lettera d'infrazione aveva spiegato che "fa parte della procedura standard. Non c'è niente di nuovo, non sono preoccupato".



Renzi: nessun rischio manovra - "Non c'è nessun rischio di manovra. I conti italiani non sono al sicuro, sono allo strasicuro. Da quando ci siamo noi, se c'è una manovra è per ridurre le tasse". Lo ha detto il premier Matteo Renzi al termine del vertice sui migranti a Bruxelles.