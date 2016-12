Eur,Inail compra 4 immobili storici

L'Inail ha acquistato quattro storici a Roma da Eur Spa per 297,5 milioni di euro. Si tratta dell'Archivio di Stato, del Palazzo della Polizia scientifica e di quelli della Scienza e delle Arti e Tradizioni Popolari. Lo annuncia l'Inail in una nota, sottolineando inoltre che nell'ambito della stessa linea di investimenti acquisterà, nei prossimi giorni, per 126 milioni l'immobile di via Giorgio Ribotta 5, sede del ministero della Salute.