Etihad: "Il nostro impegno è per riportare in utile Alitalia"

Etihad e il governo di Abu Dhabi "sono impegnati ad aiutare Alitalia ad invertire la rotta e tornare all'utile". Lo garantisce l'amministratore delegato James Hogan, che in una nota spiega come Etihad abbia "recentemente iniettato 100 milioni di capitale" e "convertito obbligazioni in strumenti semi-equity". Ciò, per Hogan, dimostra "l'impegno di Etihad nei confronti di Alitalia, e il fatto che Alitalia è un partner a lungo termine di Abu Dhabi".