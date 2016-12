18 aprile 2015 Esuberi Whirlpool, Renzi incontra operai "Il governo aprirà con Whirlpool un tavolo istituzionale per far sì che le produzioni restino in provincia di Caserta", hanno spiegato i sindacati Tweet google 0 Invia ad un amico

12:13 - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha incontrato a Pompei una delegazione di operai dello stabilimento di Carinaro (Caserta) della Whirpool-Indesit, che protestavano contro il piano da 1.335 esuberi presentato dall'azienda. "Il premier ha assicurato che il governo aprirà con Whirlpool un tavolo istituzionale per far sì che le produzioni restino in provincia di Caserta", hanno fatto sapere i sindacati.

Poletti: azienda mantenga impegni assunti - "La nostra risposta come governo è molto chiara: gli impegni assunti si mantengono. Siccome Whirlpool ha preso Indesit che aveva un tipo di piano sul versante dell'occupazione lo deve mantenere". Lo ha detto, a margine di un convegno, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, sui possibili esuberi in stabilimenti Indesit nelle Marche e nel Casertano.