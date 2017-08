Esselunga, la storica segretaria di Caprotti lascia il gruppo

Era balzata agli onori delle cronache per aver ereditato la metà dei risparmi del fondatore di Esselunga. E ora, la storica segretaria di Bernardo Caprotti, Germana Chiodi, in pensione dal 2008, ha deciso di lasciare il gruppo. La donna, 69enne, era presente ancora in azienda come consulente ed era considerata la “memoria storica” dei supermercati italiani. "Germana custodisce il ricchissimo archivio che narra anche le molte dolorose vicende familiari oltre che aziendali" aveva lasciato scritto nel testamento Caprotti, morto il 30 settembre 2016.