Equitalia su Twitter "l'ira" degli utenti

21:48 - "Mamma che BRUTTA notizia", "io vi seguo... ma voi non seguite me...". Equitalia sbarca su Twitter ma gli utenti più che apprezzare il servizio sembrano apprezzare il nuovo spazio per sbizzarrirsi in battute. C'è chi fa sarcasmo: "Nel 2015 avete scoperto #twitter?? #Benvenuti, #megliotardichemai", quelli preoccupati ("anche qui???"). La notizia non sembra far proprio piacere e c'è chi finge decisioni drastiche: "Equitalia su Twitter? bye bye Twitter".