Equitalia: stop cartelle per Natale

Equitalia sospenderà l'invio delle cartelle esattoriali dal 24 dicembre al 6 gennaio. E' quanto annuncia la stessa società specificando che la decisione, che coinvolge famiglie e imprese, non riguarderà tutti gli atti. La "moratoria", infatti, non sarà applicata alle cartelle cosiddette "inderogabili": saranno recapitate solo alcune migliaia di documenti e non i 250mila previsti per quei giorni.