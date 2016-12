Equitalia, lancia un nuovo servizio che ti avvisa su scadenze e pagamenti con un sms

Equitalia lancia un nuovo servizio per i contribuenti. Attraverso il programma 'SMS - Se Mi Scordo', i cittadini verranno avvisati con un messaggio o con una e-mail su pagamenti, scadenze e cartelle. Il progetto, voluto dall'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini, rientra nella riforma messa in campo da Equitalia per fornire strumenti più innovativi.

Le comunicazioni, ad oggi, previste da "Se Mi Scordo" sono di tre tipologie: quando a Equitalia viene affidato un debito da riscuotere da uno dei 6.700 enti e in particolare Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni (3.500), Province (86), Regioni (18), Ordini professionali territoriali (363), Aziende di trasporti (30) ed altri enti creditori, quando il contribuente che ha un piano di rateizzazione con Equitalia non ha pagato almeno la metà del numero massimo delle rate previste per decadere, quando manca soltanto una rata prima di decadere dal piano concordato.



Il contribuente che attiva il servizio "SMS - Se Mi Scordo" sarà avvisato quando a Equitalia è stata affidata dagli enti creditori la riscossione di una somma a suo carico, quindi prima della notifica della cartella vera e propria. Arriverà un messaggio o una email, con mittente "Equi Info" e il testo in cui si preannuncia che Equitalia è stata incaricata di riscuotere una somma, e quindi il messaggio inviato anticipa la notifica vera e propria.



Infine, chi ha un piano di rateizzazione attivo sarà avvisato anche quando mancherà una sola rata prima della decadenza dal proprio piano di dilazione concordato con Equitalia. Arriverà un messaggio o mail con mittente "Equi Info" e il testo con cui si ricorda che il mancato pagamento di un'altra rata farà decadere il piano di rateizzazione.