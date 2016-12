Equitalia, in 5 mesi recuperati 3,4 miliardi di euro dalla lotta all'evasione

La riscossione - spiega Equitalia - si concentra sugli importi più rilevanti: circa i due terzi deriva da debiti superiori a 50 mila euro.



Dilazionati 1,2 miliardi con rateazione bis - A due mesi dalla scadenza per aderire alla rateizzazione-bis dei "debiti" pregressi con il fisco sono state presentate 48.485 domande e già concesse 47.049 (97%) per un importo dilazionato di oltre 1,2 miliardi. Lo comunica Equitalia ricordando che si tratta della nuova chance a disposizione dei contribuenti dallo scorso mese di marzo. La possibilità è riservata a chi per legge ha perso il beneficio della dilazione dei pagamenti alla data del 31 dicembre 2014.