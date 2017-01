Equitalia, in 2 mesi quasi 100mila adesioni a rottamazione cartelle

In due mesi sono già quasi centomila le richieste di adesione alla rottamazione delle cartelle arrivate alla sola Equitalia. Tra il 4 novembre e il 30 dicembre hanno chiesto di optare per la definizione agevolate circa 2.500 contribuenti ogni giorno. Tra questi, oltre la metà si è presentata direttamente allo sportello, il 27% ha inviato la domanda via posta elettronica certificata e il 18% via email. Per aderire c'è tempo fino al 31 marzo.