Equitalia, arriva Contotax: il contatore online delle cartelle esattoriali

Come funziona. Il calcolatore digitale, come riporta la Repubblica, permette di fare un "estratto conto" dei propri debiti con il Fisco, e di simulare anche le eventuali rate, per verificare se sono sostenibili. Entrando nell'area riservata del sito di Equitalia(alla quale si accede con le credenziali fornite dall'Inps o dall'Agenzia delle Entrate) si ha un quadro completo dei propri debiti con l'Agenzia delle Entrate (che costituiscono il grosso delle cartelle da rottamare, circa il 70% dei crediti dei contribuenti entrati nell'operazione), l'Inps, le Regioni o i Comuni. Ma una volta avviata la procedura non ammette ritardi o rinvii: il mancato pagamento in tempo utile anche di una sola rata interrompe la definizione agevolata e riporta il contribuente al debito iniziale, compreso di tasse e interessi.



I numeri. Finora sono stati registrati quattro milioni di accessi dall'inizio dell'anno e oltre 600.000 domande per la definizione agevolata. La rottamazione delle cartelle esattoriali permette in media un risparmio del 35% per i debiti con il Fisco e del 20% sui ruoli delle multe stradali (solo per i cittadini dei Comuni che riscuotono i tributi tramite Equitalia, circa 3.300, o che hanno aderito volontariamente all'operazione). Se le cartelle contengono solo sanzioni o interessi, possono anche essere completamente azzerate, ricorda Equitalia. E se invece l'adesione alla procedura risultasse troppo onerosa per il contribuente che già ha concordato pagamenti maggiormente diluiti.